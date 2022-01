Caso Bonucci: «Ti ammazzo», le parole usate verso Mozzillo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bonucci al gol dell’Inter è saltato addosso al dirigente nerazzurro: ecco le parole del difensore Bonucci furioso al termine del match contro l’Inter di ieri sera. Secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sarebbero anche le parole utilizzate dal difensore nei confronti di Mozzillo, dirigente nerazzurro. «Non mi esulti in faccia, che cazzo fai? Ti ammazzo» queste le parole che avrebbe usato Bonucci, oltre ad un paio di colpi tra collo e spalla. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)al gol dell’Inter è saltato addosso al dirigente nerazzurro: ecco ledel difensorefurioso al termine del match contro l’Inter di ieri sera. Secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sarebbero anche leutilizzate dal difensore nei confronti di, dirigente nerazzurro. «Non mi esulti in faccia, che cazzo fai? Ti» queste leche avrebbe usato, oltre ad un paio di colpi tra collo e spalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

