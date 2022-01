Calciomercato Juventus | idea low-cost | contatti per ‘Taty’ Castellanos

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - Gazzetta_it : La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA L'INTER VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA Il post partita a Calciomercato l'Originale #SkySport… - serieAnews_com : ?? #Juventus, idea low-cost: contatti per l'attaccante del #NewYorkCity che piace anche al #RiverPlate ??… - pccpla : RT @Gazzetta_it: Juve, Arthur se ne va? C'è Loftus-Cheek in pole position #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Supercoppa Inter -: Socialeyesed - Il gol di Alexis Sanchez al 120° minuto.Il 31enne centrocampista olandese vuole lasciare il PSG ma nei pensieri dei Gunners ci sarebbe anche Arthur dellaIl Milan ovviamente vuole subito dominare la gara, ma è il Genoa a passare in vantaggio, col gol di Ostigard che gela San Siro: calcio d’angolo dalla destra ... i rossoneri Come accaduto in Inter-Juve ...Un intreccio in attacco che può lasciare a mani vuote la Juventus: il Napoli dà il via, il gioiello può approdare in Spagna.