Calcio: Gravina, ‘rischio gare a porte chiuse? Auspico di no, movimento ha dato prova maturità' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Rischio gare di campionato a porte chiuse? Auspico che non ce ne sia bisogno, ma siamo legati inevitabilmente alla curva dei contagi. Nonostante le divisioni, anche in questa occasione il nostro movimento ha dato prova di maturità”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina all'Adnkronos dopo che la Serie A e la Serie B hanno disposto per due giornate di avere solo 5000 spettatori. La decisione è arrivata anche dopo il colloqui tra il premier Mario Draghi e lo stesso Gravina sulla situazione del Calcio italiano. “Dobbiamo continuare a interloquire con tutte le istituzioni sulla linea dell'unità e del dialogo”, ha aggiunto il presidente federale. Il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “Rischiodi campionato ache non ce ne sia bisogno, ma siamo legati inevitabilmente alla curva dei contagi. Nonostante le divisioni, anche in questa occasione il nostrohadi”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabrieleall'Adnkronos dopo che la Serie A e la Serie B hanno disposto per due giornate di avere solo 5000 spettatori. La decisione è arrivata anche dopo il colloqui tra il premier Mario Draghi e lo stessosulla situazione delitaliano. “Dobbiamo continuare a interloquire con tutte le istituzioni sulla linea dell'unità e del dialogo”, ha aggiunto il presidente federale. Il presidente ...

