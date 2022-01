Biathlon | Quentin Fillon Maillet vince la sprint di Ruhpolding 13° Dominik Windisch

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Due poligoni, 10 bersagli e due sci stretti a piedi. Si parte sempre da qui in una delle “Classiche Monumento” del, ovvero. Nel borgo bavarese ha avuto luogo lamaschile e lo spettacolo come al solito non è mancato. La Chiemgau Arena è stata teatro di un altro centro del leader della classifica generale. Il francese, mettendo insieme una prestazione magistrale con lo zero al poligono e il miglior tempo sugli sci stretti, ha dato conferma di godere di un grande stato di forma. Per il transalpino si tratta del quarto successo stagionale e del settimo podio quest’anno nel massimo circuito internazionale. Alle sue spalle si sono classificati il tedesco Benedikt Doll (0+0) a 7.2 e il sorprendente bielorusso Anton Smolski (0+1) a 32.1 A ...

OA_Sport : #BIATHLON Fillon Maillet scatenato e anche la sprint a Ruhpolding è sua. 13° un buon Windisch - OA_Sport : #BIATHLON Quentin Fillon Maillet si conferma una sentenza nell'inseguimento a Oberhof, 14° Bormolini al miglior ris… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #OBE22 ???? Quentin Fillon Maillet ???? cala il tris! ?? Terzo successo consecutivo per il francese nel… -

La classifica della Coppa del Mondo 2021/2022 maschile diaggiornata dopo la sprint di Ruhpolding di giovedì 13 gennaio. Fillon Maillet scappa via ... LA CLASSIFICA AGGIORNATAFillon ...E'Fillon - Maillet in vincitore della sprint maschile di Ruhpolding , valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Il francese ha chiuso la sua gara in 23:23.7 e con zero errori ai ...La classifica della Coppa del Mondo 2021/2022 maschile di biathlon aggiornata dopo la sprint di Ruhpolding di giovedì 13 gennaio.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi. Buon proseguimento con OA Sport! ECCO LA CLASSIFICA FINALE 1. Quentin Fillon Maillet (Francia) (23:23.7) (in stagione 4 vit ...