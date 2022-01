Sci alpino, risultati seconda prova Wengen: Franz davanti, 3° Dominik Paris. Bene anche Innerhofer e Casse (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La seconda prova cronometra sulla Lauberhorn di Wengen premia l’austriaco Max Franz, uno di quegli sciatori che non si risparmia mai neanche durante le discese di rodaggio. Si difende alla grande Dominik Paris (+0”93), terzo con lo stesso tempo dello statunitense Ryan Cochran-Siegle e alle spalle del norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0”56). Il trial odierno era l’ultima occasione per affilare gli artigli prima delle gare in programma nei giorni a seguire (assisteremo nell’ordine ad un superG, due discese ed uno slalom). Il veterano azzurro Christof Innerhofer, insediatosi davanti a tutti nella prova disputata ventiquattro ore fa, si è difeso alla grande anche quest’oggi agguantando la settima piazza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lacronometra sulla Lauberhorn dipremia l’austriaco Max, uno di quegli sciatori che non si risparmia mai nedurante le discese di rodaggio. Si difende alla grande(+0”93), terzo con lo stesso tempo dello statunitense Ryan Cochran-Siegle e alle spalle del norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0”56). Il trial odierno era l’ultima occasione per affilare gli artigli prima delle gare in programma nei giorni a seguire (assisteremo nell’ordine ad un superG, due discese ed uno slalom). Il veterano azzurro Christof, insediatosia tutti nelladisputata ventiquattro ore fa, si è difeso alla grandequest’oggi agguantando la settima piazza ...

