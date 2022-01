Sassoli, Usa: "Voce per la democrazia e i diritti umani" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'Mandiamo le nostre condoglianze al popolo dell'Ue per la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli'. Lo scrive in una nota il portaVoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'Mandiamo le nostre condoglianze al popolo dell'Ue per la morte del presidente del Parlamento europeo David'. Lo scrive in una nota il portadel dipartimento di Stato americano, Ned Price. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sassoli, Usa: 'Voce per la democrazia e i diritti umani' #davidsassoli - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Sassoli, Usa: 'Voce per la democrazia e i diritti umani' #davidsassoli - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Sassoli, Usa: 'Voce per la democrazia e i diritti umani' #davidsassoli - ruffino_paola : RT @MediasetTgcom24: Sassoli, Usa: 'Voce per la democrazia e i diritti umani' #davidsassoli - MarcoC381 : RT @MediasetTgcom24: Sassoli, Usa: 'Voce per la democrazia e i diritti umani' #davidsassoli -