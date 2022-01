Rientro in classe, scuole in affanno con i positivi e i non vaccinati: studenti universitari in cattedra per sostituire i docenti assenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “assenti dal 15 dicembre, quindi chi non vuole vaccinarsi, sono lo 0,72%. ‘Ad oggi i docenti assenti perché positivi o in quarantena sono rispettivamente il 3,6% e il 2,4%, quindi nel complesso un 6%". Sono i dati che il Ministro Patrizio Bianchi ha fornito in conferenza stampa il 10 gennaio a proposito del Rientro in classe. Ma i problemi di assenze del personale docente restano in questi primi giorni post vacanze. E allora le scuole chiamano gli studenti universitari per le supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “dal 15 dicembre, quindi chi non vuole vaccinarsi, sono lo 0,72%. ‘Ad oggi iperchéo in quarantena sono rispettivamente il 3,6% e il 2,4%, quindi nel complesso un 6%". Sono i dati che il Ministro Patrizio Bianchi ha fornito in conferenza stampa il 10 gennaio a proposito delin. Ma i problemi di assenze del personale docente restano in questi primi giorni post vacanze. E allora lechiamano gliper le supplenze. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - orizzontescuola : Rientro in classe, scuole in affanno con i positivi e i non vaccinati: studenti universitari in cattedra per sostit… - Marcot300 : RT @Ste_In_Power: Tutti che parlano di scuola e di rientro quando io in Sicilia non so neanche se rientrerò in classe. Dai Nello, prolunga… - diego__miller : Non so che odore adoro di più quando rientro in classe, quello del lampredotto o quello delle sigarette ?? - siracusaoggi : (Caos scuola: oggi la task force regionale, i presidi siracusani sono per il rientro in classe) -… -