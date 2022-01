Pubblica una foto di Draghi con i baffetti alla Hitler: bufera sul consigliere della Lega (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha scatenato una lunga serie di polemiche il gesto del capogruppo della Lega nel Comune di Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza, Giuseppe Degradi, che sulla sua pagina Pubblica di Facebook ha Pubblicato una foto in bianco e nero del presidente del Consiglio Mario Draghi modificata con i baffetti e i capelli alla Adolf Hitler. La Lega ha già annunciato che avvierà provvedimenti disciplinari nei confronti di Degradi. Stando a quanto si apprende, lo statuto prevede la sospensione o l’espulsione e una decisione a proposito dovrebbe a breve. L’immagine condivisa è una di quelle viste e riviste alle manifestazioni No vax contro le misure intraprese dal governo nella lotta al Coronavirus, come il Green pass. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha scatenato una lunga serie di polemiche il gesto del capogrupponel Comune di Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza, Giuseppe Degradi, che sulla sua paginadi Facebook hato unain bianco e nero del presidente del Consiglio Mariomodificata con ie i capelliAdolf. Laha già annunciato che avvierà provvedimenti disciplinari nei confronti di Degradi. Stando a quanto si apprende, lo statuto prevede la sospensione o l’espulsione e una decisione a proposito dovrebbe a breve. L’immagine condivisa è una di quelle viste e riviste alle manifestazioni No vax contro le misure intraprese dal governo nella lotta al Coronavirus, come il Green pass. ...

