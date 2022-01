Mascherine, controlli difficili all’aperto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’applicazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei centri pedonali di Lugano e Bellinzona ha evidenziato alcune problematiche L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’applicazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione nei centri pedonali di Lugano e Bellinzona ha evidenziato alcune problematiche L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine controlli Scuola: focus Freud, alert no controlli green pass studenti "A questo si aggiunga che nella stragrande maggioranza dei casi non sono arrivate alle scuole le mascherine Ffp2 - conclude l'analisi - neanche quelle utili laddove ci sia il personale docente e Ata ...

Sanremo: servizio interforze questa mattina per i controlli dei green pass 'rafforzati' nei locali ... proprio ieri abbiamo pubblicato i risultati della Municipale matuziana che dall'inizio dell'anno a ieri ha fatto 965 controlli, accertando 4 multe, tutte per il mancato utilizzo delle mascherine. ...

"Uso mascherine, controlli rafforzati in zone d'assembramento" Tuscia Web Super green pass, controlli sulla banchina per chi viaggia in treno I trasporti alla prova del super green pass. Verifica del certificato verde, mascherina Ffp2 e temperatura misurata prima di partire. Siamo stati alla stazione di Lamezia Terme per assistere ai contro ...

Santa Margherita, fermato dai carabinieri è positivo al Covid: denunciato I carabinieri hanno così terminato le formalità e hanno assicurato il rientro del soggetto presso il suo domicilio ...

