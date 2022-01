Manila Nazzaro scrive in lacrime una lettera a Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La bellissima ex Miss Italia si prende del tempo per scrivere una lettera la giovane nuotatore Manuel Bortuzzo Giornata calma L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La bellissima ex Miss Italia si prende del tempo perre unala giovane nuotatoreGiornata calma L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

carloni_ilaria : RT @Gia_Uss90: Quando Manila Nazzaro uscirà dal gioco, aprirà Twitter convinta di essere la nuova Stefania Orlando e invece si accorgerà di… - AdultaVaccinata : RT @Gia_Uss90: Quando Manila Nazzaro uscirà dal gioco, aprirà Twitter convinta di essere la nuova Stefania Orlando e invece si accorgerà di… - zazoomblog : Gf Vip Manila Nazzaro in lacrime scrive una lettera a Manuel Bortuzzo: Tra di noi un muro - #Manila #Nazzaro… - librafly1 : RT @Mary41101717: Cara Manila Nazzaro... Appena si presenterà l'occasione tornerai a fare la mamma... Hai rotto... Anche meno... #gianfede… - ricordosospeso : RT @ohsoslytherin_: manila nazzaro: la zia amante della pulizia se non fosse per lei ora vivrebbero tutti con una giungla in casa, amante… -