Le due facce dell'infermiere che faceva vaccini falsi. Il suo capo: 'Colleghi in lacrime, era bravo e coraggioso' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - Si faceva voler bene, l'infermiere infedele. Simpatia innata, energia da vendere. 'Un gran lavoratore', assicura chi lo conosce. Si divideva tra il Centro di salute mentale di via Giordano ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - Sivoler bene, l'infedele. Simpatia innata, energia da vendere. 'Un gran lavoratore', assicura chi lo conosce. Si divideva tra il Centro di salute mentale di via Giordano ...

Advertising

Manuelastar4 : @radionowher Ieri, dopo il cordoglio per la morte di David Sassoli, aprire una trasmissione in cui si parlava di po… - Carlito53178551 : @OfficialASFla @lucatelese Telese e Flaviverse( o come cazzo ti chiami tu..)..Due facce di una stessa medaglia. La… - Betty36174919 : Jessica ha detto davanti a tutte che vuole dormire con Barù. Le facce di due che vogliono dormire??????#jeru - Mel51987 : RT @SamTonellato: questi due mi spezzano ?? #GFVIP le facce di manuel e i versetti da bimba di lulù mi uccidono - LetiziaDiquatt3 : RT @SamTonellato: questi due mi spezzano ?? #GFVIP le facce di manuel e i versetti da bimba di lulù mi uccidono -