(Di mercoledì 12 gennaio 2022)si aggiungono alla lista dei vipponi cheda Pago a causa di alcune frasi pronunciate nei confronti di Miriana Trevisan, sua ex moglie. Dopo aver esposto una diffida verso Katia Ricciarelli, il cantante lo ha fatto anche nei confronti della coppia. A raccontarlo è stato proprio Pago fra le pagine del settimanale Chi. “Ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio Nicola, avuto da Miriana Trevisan, ndr. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Devo dire che la sua risposta mi ha fatto respirare. Mi ha ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - StraNotizie : Giacomo Urtis e Soleil Sorge sono stati diffidati - Elisa60388018 : RT @BITCHYFit: Giacomo Urtis e Soleil Sorge sono stati diffidati * - Vale_main890 : #GFvip Pare sia una conoscenza di qualche autore e di giacomo Urtis dove va a rifarsi la faccia. Ma è possibile si… - BITCHYFit : Giacomo Urtis e Soleil Sorge sono stati diffidati * -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

GF Vip, Manila Nazzaro provocata da: "Non hai contratto con una massaia?" Non è certo una novità che molti dei concorrenti del Grande Fratello Vip non collaborino affatto alle faccende domestiche. E quella mattina Manila ...GF Vip, Miriana Trevisan insultata. Pago furioso: 'Sono veramente inc*****o' Dopo le parole cheha riservato a Miriana Trevisan durante la puntata del GF Vip di qualche giorno fa, Pago ha preso le difese della moglie procedendo per vie legali. Intervistato da Chi , Pago ha spiegato ...Giacomo Urtis è un famoso chirurgo estetico, il preferito dai vip. Alcuni trattamenti li ha provati su lui stesso e oggi è molto diverso ...Pago, intervistato dal settimanale "Chi Magazine", annuncia di aver denunciato tre vipponi del Grande Fratello Vip ...