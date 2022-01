Covid: Tunisia, scatta il coprifuoco per due settimane (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Di fronte al forte aumento dei contagi degli ultimi giorni la Tunisia inasprisce le misure antiCovid, introducendo, da domani, il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Lo ha annunciato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Di fronte al forte aumento dei contagi degli ultimi giorni lainasprisce le misure anti, introducendo, da domani, ildalle 22 fino alle 5 del mattino. Lo ha annunciato la ...

Advertising

ANSA_med : Tunisia: vietate manifestazioni per anniversario rivoluzione. Evitare assembramenti non necessari dopo boom casi Co… - ezioaudit79 : Schifosi bastardi. Non una parola su quello che succede in Italia. Vergogna! - MicheLinux69 : @byoblu Amnesty International accusa il governo Tunisino di limitare la libertà del popolo con l'obbligo del GP e f… - ComparatoNicola : RT @davide_tommasin: ?? Superati i 10 milioni di contagi in #Africa Maggior numero di casi sono Sudafrica, Marocco, Tunisia, Etiopia e Libi… - yanfry : RT @davide_tommasin: ?? Superati i 10 milioni di contagi in #Africa Maggior numero di casi sono Sudafrica, Marocco, Tunisia, Etiopia e Libi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tunisia Covid: Tunisia, scatta il coprifuoco per due settimane Di fronte al forte aumento dei contagi degli ultimi giorni la Tunisia inasprisce le misure anticovid, introducendo, da domani, il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Lo ha annunciato la presidenza del governo di Tunisi che ha decretato inoltre il ...

DIRETTA/ Tunisia Mali video streaming tv: in Coppa d'Africa è il terzo incrocio Protocollo Covid Serie A/ Le possibili modifiche: le ASL dovranno intervenire se? DIRETTA TUNISIA MALI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla ...

Covid: Tunisia, scatta il coprifuoco per due settimane - Africa Agenzia ANSA Covid: Tunisia, scatta il coprifuoco per due settimane (ANSA) - TUNISI, 12 GEN - Di fronte al forte aumento dei contagi degli ultimi giorni la Tunisia inasprisce le misure anticovid, introducendo, da domani, il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino.

LIVE – Tunisia-Mali, Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) La diretta live di Tunisia-Mali, match valido per la prima giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le in ...

Di fronte al forte aumento dei contagi degli ultimi giorni lainasprisce le misure anticovid, introducendo, da domani, il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino. Lo ha annunciato la presidenza del governo di Tunisi che ha decretato inoltre il ...ProtocolloSerie A/ Le possibili modifiche: le ASL dovranno intervenire se? DIRETTAMALI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla ...(ANSA) - TUNISI, 12 GEN - Di fronte al forte aumento dei contagi degli ultimi giorni la Tunisia inasprisce le misure anticovid, introducendo, da domani, il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino.La diretta live di Tunisia-Mali, match valido per la prima giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le in ...