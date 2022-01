Addormentarsi più facilmente: presentato a Las Vegas Morphee (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MILANO – È stato presentato ufficialmente alla stampa internazionale per la prima volta al CES di Las Vegas Morphée, l’apparecchio venduto in Italia nei negozi Città del Sole, nato da una campagna di crowdfunding, che ha raggiunto il 519% dell’obiettivo iniziale. Morphée è un apparecchio disconnesso che permette di Addormentarsi più facilmente, più rapidamente e di beneficiare di un sonno profondo e riparatore. Focalizzando l’attenzione sul corpo e la respirazione, il livello di stress e ansia si riduce naturalmente e efficacemente. Il piccolo ed elegante Morphée propone 210 sedute di sofrologia e meditazione guidate, tutte ideate da professionisti del sonno (sofrologi, sonnologi, centri del sonno …). Di giorno, invitano a prendersi momenti di relax; la sera, favoriscono l’addormentamento.Dal design sofisticato, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) MILANO – È statoufficialmente alla stampa internazionale per la prima volta al CES di LasMorphée, l’apparecchio venduto in Italia nei negozi Città del Sole, nato da una campagna di crowdfunding, che ha raggiunto il 519% dell’obiettivo iniziale. Morphée è un apparecchio disconnesso che permette dipiù, più rapidamente e di beneficiare di un sonno profondo e riparatore. Focalizzando l’attenzione sul corpo e la respirazione, il livello di stress e ansia si riduce naturalmente e efficacemente. Il piccolo ed elegante Morphée propone 210 sedute di sofrologia e meditazione guidate, tutte ideate da professionisti del sonno (sofrologi, sonnologi, centri del sonno …). Di giorno, invitano a prendersi momenti di relax; la sera, favoriscono l’addormentamento.Dal design sofisticato, ...

Morphée si presenta alla stampa internazionale in occasione del CES 2022 Tech Princess