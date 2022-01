Università Federico II, al via la terza edizione del “5G Academy” (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa 5G Academy, la cui fruizione è totalmente gratuita, partirà a metà febbraio e terminerà a fine settembre 2022 con una particolare attenzione all’inclusività: nel nuovo bando previsti anche posti riservati a persone con disabilità. Il percorso formativo che affronteranno i 33 studenti che saranno selezionati, prevede anche moduli dedicati ad aspetti normativi, regolamentari,economici e sociali delle nuove tecnologie 5G. Dopo una fase preliminare dedicata all’acquisizione di “Soft Skills”, l’iter formativo si svilupperà attraverso momenti di formazione generale “Trasversal Skills” e settoriale “Deep Dives”, fornendo contenuti di eccellenza sulle tecnologie abilitanti ed i servizi innovativi propri del 5G tra i quali Cloud Computing, Edge Technology, Blockchain, Internet of Things, Digital Twins, Augmented and Virtual Reality, Immersive ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa 5G, la cui fruizione è totalmente gratuita, partirà a metà febbraio e terminerà a fine settembre 2022 con una particolare attenzione all’inclusività: nel nuovo bando previsti anche posti riservati a persone con disabilità. Il percorso formativo che affronteranno i 33 studenti che saranno selezionati, prevede anche moduli dedicati ad aspetti normativi, regolamentari,economici e sociali delle nuove tecnologie 5G. Dopo una fase preliminare dedicata all’acquisizione di “Soft Skills”, l’iter formativo si svilupperà attraverso momenti di formazione generale “Trasversal Skills” e settoriale “Deep Dives”, fornendo contenuti di eccellenza sulle tecnologie abilitanti ed i servizi innovativi propri del 5G tra i quali Cloud Computing, Edge Technology, Blockchain, Internet of Things, Digital Twins, Augmented and Virtual Reality, Immersive ...

