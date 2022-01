Successo per “Una voce per l’Agro” (Di martedì 11 gennaio 2022) Grande Successo di pubblico al Teatro San’Alfonso Maria De Liguori in Pagani (SA) per la finale della terza edizione del concorso canoro “Una voce per l’Agro”, dove si sono esibiti i 20 cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia. La manifestazione è stata condotta dalle showgirl Carmen Labruna e Marzia Aversa, la scenografia e le coreografie sono state a cura dell’accademia A.S.D. Free Dancing. Targhe e trofei per i primi tre classificati, più precisamente per la cantante Anita Orfano che si è piazzata al primo posto, già detentrice del premio come miglior interpretazione, l’artista Riccardo Elefante si è invece classificato secondo vincendo la realizzazione di un videoclip più l’accesso alla fase regionale del campionato delle arti performative “Performer Italian Cup”. Terzo classificato per ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) Grandedi pubblico al Teatro San’Alfonso Maria De Liguori in Pagani (SA) per la finale della terza edizione del concorso canoro “Unaper”, dove si sono esibiti i 20 cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia. La manifestazione è stata condotta dalle showgirl Carmen Labruna e Marzia Aversa, la scenografia e le coreografie sono state a cura dell’accademia A.S.D. Free Dancing. Targhe e trofei per i primi tre classificati, più precisamente per la cantante Anita Orfano che si è piazzata al primo posto, già detentrice del premio come miglior interpretazione, l’artista Riccardo Elefante si è invece classificato secondo vincendo la realizzazione di un videoclip più l’accesso alla fase regionale del campionato delle arti performative “Performer Italian Cup”. Terzo classificato per ...

Ultime Notizie dalla rete : Successo per Sull'Himalaya. L'efficace lotta al Covid nel Bhutan della Felicità nazionale lorda ...ha cercato tutte le collaborazioni possibili con governi stranieri e organismi sovranazionali per ... Un successo che il ministro attribuisce totalmente alla ricerca di felicità che in Bhutan rappresenta ...

Kazakistan, via truppe guidate da Mosca ...è stata completata con successo", ha detto Tokaev precisando che il ritiro durerà una decina di giorni. Il presidente aveva chiesto ai paesi del trattato di sicurezza collettiva di intervenire per ...

“Il presepe in vetrina”, successo per l’edizione bis del contest a Casamicciola Il Golfo 24 Trapiantato su un uomo il cuore di un maiale. È la prima volta al mondo Per la prima volta è stato effettuato con successo un trapianto di cuore da uomo a suino geneticamente modificato. Il paziente di 57 anni malato cardiaco ora sta bene ed ha un nuovo cuore funzionante.

Sistema creato per fermare le emorragie interne (2° pagina) (Torna alla 1° pagina..) giorno negli Stati Uniti 17 persone muoiono in attesa di un trapianto. Da anni si profila la possibilità dello xenotrapianto (trapianto di organi provenienti da sp ...

