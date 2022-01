Starlink e il problema dei gattini | le antenne si scaldano e loro le usano come cuccia

Advertising

infoitscienza : La connessione Starlink di Elon Musk rallentata da un problema inaspettato: i gatti - rosaca : RT @IlPrimatoN: Musk vs il mondo felino - ParliamoDiNews : La connessione Starlink di Elon Musk rallentata da un problema inaspettato: i gatti #connessione #starlink #elon… - camarillobrill4 : @disinformatico Starlink sembra avere un problema con i gatti :) - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Musk vs il mondo felino -

Ultime Notizie dalla rete : Starlink problema

Dover fare i conti con i gatti alla ricerca di un po' di tepore non è l'unicoper. La costellazione di satelliti (attualmente sono quasi 2.000, a regime sarà composta da decine di ...di Alessio Lana Attratti dal calore, i felini vanno vicino alle parabole e bloccano il segnale Ilprincipale disono i gatti. E non è uno scherzo. Il sistema ultratecnologico di Elon Musk per portare la connessione in tutto il globo sfrutta satelliti e parabole per connettere ...Starlink, la connessione satellitare di Elon Musk si blocca. Il motivo? I gatti vengono attirati dalle parabole calde e le usano come cuccia ...Roma, 13 gen — Elon Musk non aveva fatto i conti con i gatti. I gatti contro Starlink. In cielo, il segnale va a meraviglia. A questo punto rimane solo una cosa da fare: spostare la parabola in un luo ...