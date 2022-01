Serie A 2021 2022 | oggi e un anno fa | classifica a confronto dopo la ventunesima giornata

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladellacon quella dello scorsola. Al di là del fatto che alcune squadre debbano ancora recuperare una se non due partite, è comunque tempo di confrontiil giro di boa del campionato. La graduatoria può essere confrontata a distanza di una stagione intera, per capire quali squadre abbiano fatto meglio e chi invece è andato peggio rispetto alla passata annata. Ecco dunque di seguito le classifiche a confronti offerte da Sportface.A Inter 49 (+2) Milan 48 (-1) Napoli 43 (+6) Atalanta 41 (+4) Juventus 38 (-7) Roma 32 (-8) Fiorentina 32 (+10) Lazio 32 (-8) Torino 28 (+12) Sassuolo 28 ...

Advertising

RaiCultura : L'#11gennaio di 70 anni fa nasce Massimo Lopez. Rai Cultura lo festeggia con la prima puntata della mini serie TV,… - SkySport : CAGLIARI-BOLOGNA 2-1 Risultato finale ? ? #Orsolini (54’) ? #Pavoletti (71’) ? #Pereiro (90+4') ? SERIE A – 21^ GIO… - sportface2016 : #SerieA, oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo la ventunesima giornata - OsareLaSperanza : RT @Luca_Mercalli: Il servizio di monitoraggio satellitare europeo Copernicus comunica che il 2021 è stato globalmente il quinto anno più c… - francmolica : RT @repubblica: Serie A, il Cagliari batte il Bologna 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

...Consiglio dei Ministri del 31 dicembre, che estende le aree in cui è necessario avere il Super Green Pass. Dal 10 gennaio, infatti, è necessario il Green Pass rafforzato per svolgere una...Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori: RISULTATIA 21ª GIORNATA: Venezia - Milan 0 - 3; Empoli - Sassuolo 1 - 5; Udinese - Atalanta 2 - 6; Napoli - ...La classifica della Serie A 2021/2022 a confronto con quella dello scorso anno dopo la ventunesima giornata. Al di là del fatto che alcune squadre debbano ancora recuperare una se non due partite, è c ...Nonostante non sia ancora certo di potervi partecipare, Novak Djokovic sarà la testa di serie n.1 degli Open d'Australia che iniziano il 17 gennaio. Il serbo, 34 anni, punta quest'anno a Melbourne non ...