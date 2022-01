Roma, c’è un altro positivo ma Zaniolo è già recuperato (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Capitale hanno passato certamente settimane migliori. Non deve essere facile, per Mourinho, gestire il post Juventus. Specie se continua a dilagare l’epidemia: la Roma ha comunicato sui social che è emerso un nuovo caso di Covid tra i calciatori. Non ne è stata resa nota l’identità. Per fortuna, però, per i giallorossi è arrivata anche una buona notizia: Zaniolo, che aveva saltato la partita con la Juventus (secondo diverse fonti d’informazione era lui il calciatore positivo al Covid comunicato dalla società la sera prima della partita), è tornato in tempi record a disposizione dell’allenatore portoghese. E dunque dovrebbe essere regolarmente in campo nella delicata sfida al Cagliari del weekend. Anche il secondo portiere, Fuzato, è di nuovo negativo al Covid. E dunque abile e arruolabile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella Capitale hanno passato certamente settimane migliori. Non deve essere facile, per Mourinho, gestire il post Juventus. Specie se continua a dilagare l’epidemia: laha comunicato sui social che è emerso un nuovo caso di Covid tra i calciatori. Non ne è stata resa nota l’identità. Per fortuna, però, per i giallorossi è arrivata anche una buona notizia:, che aveva saltato la partita con la Juventus (secondo diverse fonti d’informazione era lui il calciatoreal Covid comunicato dalla società la sera prima della partita), è tornato in tempi record a disposizione dell’allenatore portoghese. E dunque dovrebbe essere regolarmente in campo nella delicata sfida al Cagliari del weekend. Anche il secondo portiere, Fuzato, è di nuovo negativo al Covid. E dunque abile e arruolabile. L'articolo ilNapolista.

