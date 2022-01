Quattro 20enni sono morti in un'auto cappottata nel fiume Trebbia (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Tre ragazzi e una ragazza, di circa vent'anni, sono stati trovati morti in un auto capottata nel fiume Trebbia, nel Piacentino, nella zona tra Malpaga e Puglia di Clandasco. A dare l'allarme, in tarda mattinata, un pescatore che si stava recando in un vicino laghetto. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno svolgendo indagini: l'ipotesi piu' accreditata, al momento, è quella di un drammatico incidente avvenuto nella notte. Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Tre ragazzi e una ragazza, di circa vent'anni,stati trovatiin uncapottata nel, nel Piacentino, nella zona tra Malpaga e Puglia di Clandasco. A dare l'allarme, in tarda mattinata, un pescatore che si stava recando in un vicino laghetto. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno svolgendo indagini: l'ipotesi piu' accreditata, al momento, è quella di un drammatico incidente avvenuto nella notte.

Incidente oggi Piacenza: morti quattro 20enni. Ripescati dal Trebbia Tragico incidente stradale oggi nel Piacentino, quattro giovani ventenni sono stati trovati senza vita all'interno di un'auto nel fiume Trebbia. I quattro, tre ragazzi e una ragazza, non davano più loro notizie da ieri sera, e questa mattina le famiglie, allarmate, ne avevano denunciato la scomparsa. A trovare i cadaveri lungo l'argine del ...

Quattro 20enni sono morti in un'auto cappottata nel fiume Trebbia AGI - Tre ragazzi e una ragazza, di circa vent'anni, sono stati trovati morti in un auto capottata nel fiume Trebbia, nel Piacentino, nella zona tra Malpaga e Puglia di Clandasco. A dare l'allarme, in ...

