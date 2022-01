Puntata difficile per Serena Bortone: “Con David Sassoli va via un pezzo della Rai” (Di martedì 11 gennaio 2022) La morte di David Sassoli ha colpito tutto ma i colleghi sono disarmati e commossi. “Va via un pezzo della Rai” ed è Serena Bortone a ripeterlo in una delle puntate per lei più difficili di Oggi è un altro giorno. Ognuno conserva un suo ricordo, la Bortone ha ospitato anche Tiziano Ferrario per ricordare David Sassoli, con lui la giornalista ha condiviso tante battaglie. E’ andato via troppo presto ma ha lasciato tanto a tutti e lo dimostra l’emozione con cui continuano a parlarne tutti i colleghi nei programmi che hanno iniziato con questa terribile notizia, primo tra tutti il Tg1. L’emozione di Serena Bortone nel dire addio a David Sassoli “Se ne va un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022) La morte diha colpito tutto ma i colleghi sono disarmati e commossi. “Va via unRai” ed èa ripeterlo in una delle puntate per lei più difficili di Oggi è un altro giorno. Ognuno conserva un suo ricordo, laha ospitato anche Tiziano Ferrario per ricordare, con lui la giornalista ha condiviso tante battaglie. E’ andato via troppo presto ma ha lasciato tanto a tutti e lo dimostra l’emozione con cui continuano a parlarne tutti i colleghi nei programmi che hanno iniziato con questa terribile notizia, primo tra tutti il Tg1. L’emozione dinel dire addio a“Se ne va un ...

Advertising

Radio3tweet : Il ruolo del presidente del Parlamento europeo è difficile, lo è stato ancora di più per #DavidSassoli, che ha affr… - Carmela_oltre : RT @Radio3tweet: Il ruolo del presidente del Parlamento europeo è difficile, lo è stato ancora di più per #DavidSassoli, che ha affrontato… - EmanuelaMSydney : RT @Radio3tweet: Il ruolo del presidente del Parlamento europeo è difficile, lo è stato ancora di più per #DavidSassoli, che ha affrontato… - RosaPolacco : RT @Radio3tweet: Il ruolo del presidente del Parlamento europeo è difficile, lo è stato ancora di più per #DavidSassoli, che ha affrontato… - bettist3 : RT @Radio3tweet: Il ruolo del presidente del Parlamento europeo è difficile, lo è stato ancora di più per #DavidSassoli, che ha affrontato… -