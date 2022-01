Mager-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianluca Mager incrocerà Karen Khachanov al secondo turno dell’Atp 250 di Adelaide 2 2022, scontro certamente e particolarmente insidioso per l’azzurro. Il ligure ha piegato il bielorusso Egor Gerasimov al primo turno, garantendosi la possibilità di scontrarsi con il russo; dopo aver raggiunto la finale proprio ad Adelaide, primo dei due tornei presso la città australiana, il moscovita proverà a offrire il massimo delle proprie potenzialità anche contro l’azzurro. Mager, dal canto suo, tenterà di iniziare la stagione nel migliore dei modi, con l’obiettivo in prospettiva imminente di far bene anche agli Australian Open. Importante banco di prova per il tennista italiano, chiamato a una super prestazione. TABELLONE MONTEPREMI Il match tra Mager e ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianlucaincrocerà Karenal secondo turno dell’Atp 250 di, scontro certamente e particolarmente insidioso per l’azzurro. Il ligure ha piegato il bielorusso Egor Gerasimov al primo turno, garantendosi la possibilità di scontrarsi con il russo; dopo aver raggiunto la finale proprio ad, primo dei due tornei presso la città australiana, il moscovita proverà a offrire il massimo delle proprie potenzialità anche contro l’azzurro., dal canto suo, tenterà di iniziare la stagione nel migliore dei modi, con l’obiettivo in prospettiva imminente di far bene anche agli Australian Open. Importante banco di prova per il tennista italiano, chiamato a una super prestazione. TABELLONE MONTEPREMI Il match trae ...

Advertising

zappooo_ : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… - VinceMartucci : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… - BroginiAlessio : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Bella rimonta di Gianluca #Mager ???? ai danni di Egor Gerasimov ???? (46 75 64) in quel di #Adelaide Al 2T il ligure se la… -