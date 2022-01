“Il modello inglese funziona”. Ma Draghi non risponde (Di martedì 11 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/Draghi-domanda.mp4 Per carità, domandare è lecito rispondere e rispondere è cortesia. Però in pochi si sarebbero attesi questo tipo di replica da parte di Mario Draghi al giornalista del The Times, Tom Kington. Durante la conferenza stampa di ieri, quando il premier s’è accanito sui no vax e si è negato a domande sul Quirinale, tra i cronisti accreditati c’era anche il collega inglese che ha rivolto all’ex banchiere una domanda sulle strategie di contenimento della pandemia. Perché se da un lato l’Italia introduce restrizioni a gogo, e l’ultimo decreto ne è la prova, dall’altra la Gran Bretagna si appresta a superare il picco di contagi senza aver introdotto obblighi vaccinali, super mega green pass e via dicendo. Chiede allora Kington: “In ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/-domanda.mp4 Per carità, domandare è lecitore ere è cortesia. Però in pochi si sarebbero attesi questo tipo di replica da parte di Marioal giornalista del The Times, Tom Kington. Durante la conferenza stampa di ieri, quando il premier s’è accanito sui no vax e si è negato a domande sul Quirinale, tra i cronisti accreditati c’era anche il collegache ha rivolto all’ex banchiere una domanda sulle strategie di contenimento della pandemia. Perché se da un lato l’Italia introduce restrizioni a gogo, e l’ultimo decreto ne è la prova, dall’altra la Gran Bretagna si appresta a superare il picco di contagi senza aver introdotto obblighi vaccinali, super mega green pass e via dicendo. Chiede allora Kington: “In ...

