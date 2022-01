È morto David Sassoli, una vita in difesa della giustizia nel segno dell’Europa (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento Europeo si spegne a soli 65 anni. Da Roma a Bruxelles, dal giornalismo alla politica Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento Europeo si spegne a soli 65 anni. Da Roma a Bruxelles, dal giornalismo alla politica

Advertising

euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - RaiNews : David Sassoli è morto nella notte, dal 26 dicembre era ricoverato per il sopraggiungere di una grave complicanza do… - RogerT888 : RT @ChanceGardiner: David Sassoli è MORTO. Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di 65 anni è MORTO per una 'disfunzione del… - Italia_Notizie : David Sassoli morto, il toccante discorso da neo-eletto presidente del Parlamento Ue: “L’Unione europea non è un in… -