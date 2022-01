Dayane Mello ancora contro Rosalinda Cannavó: “Non voglio saperne niente” (Di martedì 11 gennaio 2022) Dayane Mello, nuova stoccata a Rosalinda Cannavò: “Se chiama io scappo” Dayane Mello è tornata piuttosto carica da La Fazenda e in una diretta Instagram delle ultime ore ha lanciato una nuova bordata a Rosalinda Cannavò. Con la conduttrice di CasaChi aveva condiviso l’esperienza al GF Vip ed era nata un’amicizia molto speciale, ma ad oggi la modella brasiliana ha chiuso ogni rapporto con la Cannavò criticandola a più riprese e definendola tutto fuorché un’amica: “Non voglio sapere più niente, lo dico in diretta alla persone che mi vogliono bene. Di Rosalinda non voglio sapere niente, non voglio sapere un ca***. Se chiama Rosalinda io ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022), nuova stoccata aCannavò: “Se chiama io scappo”è tornata piuttosto carica da La Fazenda e in una diretta Instagram delle ultime ore ha lanciato una nuova bordata aCannavò. Con la conduttrice di CasaChi aveva condiviso l’esperienza al GF Vip ed era nata un’amicizia molto speciale, ma ad oggi la modella brasiliana ha chiuso ogni rapporto con la Cannavò criticandola a più riprese e definendola tutto fuorché un’amica: “Nonsapere più, lo dico in diretta alla persone che mino bene. Dinonsapere, nonsapere un ca***. Se chiamaio ...

fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - fimbrethil86 : Vorrei tanto mettervi a ridere ma devo trattenermi perché sono in ufficio a pochi passi dalla mia capa. Come glielo… - bigturino : Aiai Dayane Mello… - burlas_mello : Dayane Cristina Correa Mello ?? - errikor : RT @asfaltofresco: INNAMORATO È UNA PAROLACCIA OMG L’EREDITÀ DI DAYANE MELLO -