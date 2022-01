Australian Open 2022 | Camila Giorgi ci sarà L’azzurra è a Melbourne

(Di martedì 11 gennaio 2022)giocherà gli. L’ufficialità è arrivata da una sua storia su Instagram in cui ha annunciato il suo arrivo acon alcune foto della cittàa. Nelle ultime settimane non erano arrivate notizie sul conto della marchigiana, che aveva annunciato il suo forfait improvvisamente dal torneo WTA che si disputava proprio asugli stessi campi del primo Slam dell’anno. E’ sicuramente una bella notizia per il tennis italiano, che ritrova la sua numero uno., che è numero 33 del mondo,anche testa di serie aglie quindi con la possibilità di avere un buon tabellone almeno nei primi due turni. E’ chiaro che resta ...

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - Adnkronos : #Djokovic può rimanere in #Australia e giocare gli Australian Open. #ultimora #covid - MediasetTgcom24 : Djokovic, giudice australiano annulla la revoca del visto: potrà giocare gli Australian Open #djokovic… - IlmsgitSport : Djokovic, spunta una falsa dichiarazione? Intanto si allena e agli Australian Open è testa di serie numero 1 - ilmessaggeroit : Djokovic, spunta una falsa dichiarazione? Intanto si allena e agli Australian Open è testa di serie numero 1 -

Novak Djokovic si e' allenato sui campi dell'dopo la vittoria del ricorso contro la revoca del visto. Il campione serbo, non vaccinato contro il Covid 19, e' alla ricerca del decimo trionfo in Australia e del 21esimo slam della ...Nonostante non sia ancora certo di potervi partecipare, Novak Djokovic sarà la testa di serie n.1 deglid'Australia che iniziano il 17 gennaio. Il serbo, 34 anni, punta quest'anno a Melbourne non solo al decimo successo nel torneo, ma anche alla 21° vittoria in un evento del Grande Slam, che ...Novak Djokovic ha vinto il primo set. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly in appello ...Il caso Djokovic si ripete nel femminile con una vicenda .... La giocatrice è stata, successivamente, addirittura arrestata, interrogata e poi espulsa per non aver rispettato le norme sanitarie stabil ...