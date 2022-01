Viva la pappa con il pomodoro, ma quella vera senza errori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ricette tipiche regionali ci sono tradizioni tramandate e mai cambiate , con la pappa al pomodoro è così, non provate a cambiarla Le ricette che arrivano dalla tradizione, quella contadina e quella marinara, sono sempre le più genuine e non tradiscono mai. Come la pappa al pomodoro, un primo piatto che nasce nelle campagne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ricette tipiche regionali ci sono tradizioni tramandate e mai cambiate , con laalè così, non provate a cambiarla Le ricette che arrivano dalla tradizione,contadina emarinara, sono sempre le più genuine e non tradiscono mai. Come laal, un primo piatto che nasce nelle campagne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

gabizico252 : ? Rita Pavone ? Viva La Pappa Col Pomodoro ? Video & Audio Restaurati - selavyd : c'è gente cogliona e possiamo solo disincentivarla per ora . . . Bo hanno il cervello in pappa alla faccia di hurr… - dentronevico : @nellavitadormo viva la pappa col pomodoro- ti immagino un po’ così mentre la ascolti - nellavitadormo : @dentronevico take me out, franz ferdinand surfin U. S. A., beach boys we are the champions, radio gaga, hammer to… - Banto000 : @SalvoOlivo e Viva la pappa col pomodoro nuovo inno nazionale -