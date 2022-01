(Di lunedì 10 gennaio 2022)ha recentemente aggiornato un suo vecchiochein anticipo unamolto particolare delQualche giorno faha annunciato il, il suo nuovo visore per la realtà virtuale che sarà disponibile per PS5. Al momento non sappiamo molto di questo nuovo dispositivo, ma sicuramente vanterà un gran numero di funzioni aggiuntive rispetto alla sua versione precedente. Al momentoha svelato solamente alcune delle nuove funzionalità del suo nuovo visore, ma forse potremmo averne scoperta un’altra. La compagnia infatti ha recentemente aggiornato un suo vecchiochein anticipo unamolto ...

Advertising

tuttoteKit : Un brevetto di #Sony potrebbe svelare una funzione del #Psvr2 #PS5 #tuttotek - telodogratis : Sony vuole portare qualsiasi oggetto nella realtà virtuale: si insiste su un brevetto - HDblog : Sony vuole portare qualsiasi oggetto nella realtà virtuale: si insiste su un brevetto - infoitscienza : Sony: una tecnologia per scansionare oggetti e ricrearli nei giochi svelata da un brevetto - GamingTalker : Sony registra un brevetto per una tecnologia che permette di scansionare oggetti nel mondo reale e ricrearli nei gi… -

Ultime Notizie dalla rete : brevetto Sony

Il fatto che attualmente l'idea disia oggetto di valutazioni da parte dell'ufficio(non è escluso che i funzionari possano richiedere delle altre integrazioni) suggerisce che, qualora ...aveva già anticipato che il suo scopo era quello di portare la realtà virtuale a un livello ... La software house ha infatti registrato un nuovomesi fa, e di recente è stato aggiornato ...Sony ha recentemente aggiornato un suo vecchio brevetto che potrebbe svelare in anticipo una funzione molto particolare del PSVR2.Così facendo Sony conferma indirettamente che si tratta di una tecnologia che potrebbe prendere piede in futuro in ambito gaming. Il brevetto non è stato approvato ma nemmeno rigettato, è semplicement ...