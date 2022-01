Studenti | paura c’è | ma contenti di essere tornati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “È sempre bello vedersi, anche se non ci si può toccare”. È il primo giorno di scuola dopo la pausa natalizia, e fuori dall’istituto ‘Newton’ di Roma, i giovanie studentesse fanno il bilancio della prima giornata di rientro tra i banchi dopo le polemiche che hanno segnato la riapertura delle scuole. “Il rischio e ladi contrarre il contagio c’è- dice uno studente- ma è sempre un piacere rivedere i compagni”. Malgrado le mascherine, gli orari scaglionati e un numero in aumento dicontagiati o in quarantena, per i ragazzi non c’è dubbio: anche davanti al rischio Covid, è meglio la didattica in presenza. “La Dad non è la stessa cosa- spiegano alcune studentesse- sostenere tutte quelle ore davanti al computer non fa piacere. E la lezione si capisce meglio in presenza”. Ragazzi e ragazze, quindi, sono più ...