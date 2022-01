Scuola, il rientro in classe a Milano tra mancanza di personale e problemi nella gestione degli studenti: “Ma non possiamo tornare a distanza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torna a suonare la campanella e dopo la pausa delle festività, in quasi tutta Italia, gli studenti rientrano a Scuola in presenza. Con l’aumento esponenziale dei positivi e le ultime decisioni del governo, non mancano le criticità nella gestione dell’organizzazione didattica negli istituti. In tanti questa mattina sono riusciti a tamponare le assenze del personale scolastico, ma la preoccupazione rimane, in attesa di conoscere l’evoluzione della situazione pandemica. “Nel nostro istituto registriamo una cinquantina di studenti positivi e cinque docenti assenti per Covid, numeri gestibili tenendo conto che abbiamo 110 docenti e 1.260 studenti, adesso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”, sottolinea Domenico Squillace, dirigente scolastico del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torna a suonare la campae dopo la pausa delle festività, in quasi tutta Italia, glirientrano ain presenza. Con l’aumento esponenziale dei positivi e le ultime decisioni del governo, non mancano le criticitàdell’organizzazione didattica negli istituti. In tanti questa mattina sono riusciti a tamponare le assenze delscolastico, ma la preoccupazione rimane, in attesa di conoscere l’evoluzione della situazione pandemica. “Nel nostro istituto registriamo una cinquantina dipositivi e cinque docenti assenti per Covid, numeri gestibili tenendo conto che abbiamo 110 docenti e 1.260, adesso vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”, sottolinea Domenico Squillace, dirigente scolastico del ...

