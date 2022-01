Rilascio falsi Green Pass, 50 ordinanze d'arresto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una cinquantina di persone coinvolte, cinque persone arrestate, con l'accusa di aver rilasciato falsi Green Pass. La procura di Ancona contesta diversi reati: corruzione, falso ideologico e peculato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una cinquantina di persone coinvolte, cinque persone arrestate, con l'accusa di aver rilasciato. La procura di Ancona contesta diversi reati: corruzione, falso ideologico e peculato ...

