Rientro a scuola con preoccupazione. Puglia, disposta dad in alcuni Comuni Da oggi di nuovo in aula (Di lunedì 10 gennaio 2022) Copertino, Grumo Appula, Lizzanello, Orsara di Puglia e Soleto. I sindaci di questi Comuni pugliesi hanno disposto, con le rispettive ordinanze, la didattica a distanza per alcuni giorni, dato un considerevole incremento di casi di corona virus. Per il resto, in Puglia come nel resto d’Italia riaprono oggi le scuole dopo le vacanze natalizie. L'articolo Rientro a scuola con preoccupazione. Puglia, disposta dad in alcuni Comuni <small class="subtitle">Da oggi di nuovo in aula</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Copertino, Grumo Appula, Lizzanello, Orsara die Soleto. I sindaci di questipugliesi hanno disposto, con le rispettive ordinanze, la didattica a distanza pergiorni, dato un considerevole incremento di casi di corona virus. Per il resto, income nel resto d’Italia riapronole scuole dopo le vacanze natalizie. L'articolocondad in Dadiin proviene da Noi Notizie..

