Omicron, Ilaria Capua: "Ecco perché i vaccinati si infettano di più rispetto a prima" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oltre 150mila contagi di Covid, registrati solo nell'ultimo giorno. Una situazione che torna a preoccupare e la coppa è senza dubbio della nuova variante. A parlarne apertamente è Ilaria Capua che, al Corriere della Sera, rilascia una lunga intervista sul problema di questo 2022. "Siamo nell'incubo da oltre 700 giorni – dice l'esperta – E ora il virus cambia volto. Sarà una lunga sfida. perché Omicron evade una parte della risposta immunitaria". In effetti, come riporta la professoressa, si tratta di un virus diverso rispetto alle varianti Alpha e Delta e con cui dobbiamo imparare a convivere per molto tempo. Ilaria Capua ha detto: "La novità è che Omicron si avvia a diventare un nuovo sierotipo di Sars- CoV-2. Che cosa significa questo? Significa ...

