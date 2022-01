L’agenda giornaliera e smart da riutilizzare all’infinito

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Conoscete già i taccuini Rocketbook? Non si tratta di quaderni classici o dalla copertina decorata, la loro bellezza va oltre. Sembrano normali agendine, di quelle che si trovano tra i ripiani dei negozi di cancelleria, ma in realtà sono prodotti proiettati verso il futuro, più sostenibili a livello ambientale, comodi e pratici. Ebbene, ogni taccuino Rocketbook è intelligente e riutilizzabile. Perfetto come agenda, diario per studenti, taccuino di lavoro, per gli appunti, gli impegni e le idee da annotare e molto altro ancora. Il taccuino Rocketbook consente di risparmiare carta e evitare sprechi, per uno stile di vita più green e consapevole. Non solo lo si può utilizzare con penna e carta, come ogni quaderno, ma si collega al cloud utilizzando del dispositivo mobile. Cosa significa? Che basta scrivere, scansionare sullo ...