La nutrizionista | “Dieta detox contro sindrome post-abbuffate”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Gonfiore, pesantezza, sensi di colpa. Sono molti gli italiani che in questi giorni pagano il prezzo degli eccessi a tavola delle recenti feste natalizie. L’errore più comune è quello di voler rimediare con schemi di digiuno fai da te. “Ma questa è la cosa più sbagliata che si possa fare”, avverte Serena Missori – endocrinologa,e docente del corso della serie formativa ‘Gusto è Salute’, organizzata da Consulcesi – che propone una serie di suggerimenti utili. “Si può e di deve essere indulgenti con sé stessi”, rassicura. “Non c’è nulla di sbagliato nell’aver goduto dei tipici alimenti natalizi. Inoltre, i sensi di colpa possono portare a prendere decisioni sbagliate”, aggiunge. “La prima cosa che si può fare – consiglia Missori – è aumentare, anche lievemente, l’attività fisica: qualche passeggiata più lunga o più frequente, 30 minuti in più in palestra ...