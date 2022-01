Iliad down, disservizi in tutta Italia: cosa sta succedendo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grave disservizio per tutti gli utenti di Iliad, con l’operatore che va in down in tutta Italia. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Problemi per l’operatore telefonico francese (Via Screenshot)La settimana si apre in modo traumatico per tutti gli utenti abbonati ad Iliad che è andato in down in quasi tutta Italia. Nuovi problemi per l’operatore virtuale francese, che succedono a quelli che hanno colpito la WindTre durante la scorsa settimana. Mentre il down della compagnia Italiana è stato subito risolto, quello di Iliad continua a durare con gli abbonati. Inoltre la situazione sarebbe peggiorata poco fa. Il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 gennaio 2022) Graveo per tutti gli utenti di, con l’operatore che va inin. Andiamo a vederesta. Problemi per l’operatore telefonico francese (Via Screenshot)La settimana si apre in modo traumatico per tutti gli utenti abbonati adche è andato inin quasi. Nuovi problemi per l’operatore virtuale francese, che succedono a quelli che hanno colpito la WindTre durante la scorsa settimana. Mentre ildella compagniana è stato subito risolto, quello dicontinua a durare con gli abbonati. Inoltre la situazione sarebbe peggiorata poco fa. Il ...

