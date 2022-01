Draghi chiede persino scusa ma attacca sulla scuola: «prima si chiude tutto il resto» (Di lunedì 10 gennaio 2022) La più difficile, sofferta e non-voluta, ma infine concessa come “atto riparatorio”, tra le conferenze stampa del premier Mario Draghi si conclude con –addirittura- le scuse del premier, dichiarate con un mezzo sorriso per aver “sottovalutato le attese” e non essere andato subito in video, lo scorso 5 gennaio, a spiegare agli italiani un decreto con un così forte impatto sulle vite dei cittadini. E’ un Mario Draghi molto diverso dal solito, quello apparso in conferenza stampa, con un atteggiamento per certi versi difensivo che sorprende tutti gli analisti e senza nessuna di quelle battute in perfetto stile «british» alle quali ci ha abituati in questi mesi: difesa che viene abbandonata solo quando replica alle accuse di scarso decisionismo cadute su di lui ed il suo esecutivo sugli ultimi decreti contro il Covid, spiegando ad esempio la chiara ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) La più difficile, sofferta e non-voluta, ma infine concessa come “atto riparatorio”, tra le conferenze stampa del premier Mariosi conclude con –addirittura- le scuse del premier, dichiarate con un mezzo sorriso per aver “sottovalutato le attese” e non essere andato subito in video, lo scorso 5 gennaio, a spiegare agli italiani un decreto con un così forte impatto sulle vite dei cittadini. E’ un Mariomolto diverso dal solito, quello apparso in conferenza stampa, con un atteggiamento per certi versi difensivo che sorprende tutti gli analisti e senza nessuna di quelle battute in perfetto stile «british» alle quali ci ha abituati in questi mesi: difesa che viene abbandonata solo quando replica alle accuse di scarso decisionismo cadute su di lui ed il suo esecutivo sugli ultimi decreti contro il Covid, spiegando ad esempio la chiara ...

