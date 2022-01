Dakar 2022, ottava tappa camion: Dmitry Sotnikov domina la scena, 2° Karginov (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo spartito è sempre quello. L’ottava tappa della Dakar 2022, la Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir di 395 km di speciale, ha confermato un’evidenza che ormai è certa quanto la presenza della sabbia nella Maratona del deserto. Il riferimento è al dominio Kamaz-Master tra i camion che si ripete in maniera puntuale nel corso delle stage che si stanno susseguendo. Quest’oggi il percorso, immerso nell’Arabia Saudita meridionale, prevedeva soprattutto nei primi 200 km la presenza in quantità industriale di dune. Un continuo saliscendi per i concorrenti, costretti a far fronte alle difficoltà con grandi qualità di navigazione. In questo contesto doversi cimentare con un mezzo pesante non è certo semplice, ma quanto fatto dal clan russo in questa edizione 2022 del rally raid è impressionate. Alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo spartito è sempre quello. L’della, la Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir di 395 km di speciale, ha confermato un’evidenza che ormai è certa quanto la presenza della sabbia nella Maratona del deserto. Il riferimento è al dominio Kamaz-Master tra iche si ripete in maniera puntuale nel corso delle stage che si stanno susseguendo. Quest’oggi il percorso, immerso nell’Arabia Saudita meridionale, prevedeva soprattutto nei primi 200 km la presenza in quantità industriale di dune. Un continuo saliscendi per i concorrenti, costretti a far fronte alle difficoltà con grandi qualità di navigazione. In questo contesto doversi cimentare con un mezzo pesante non è certo semplice, ma quanto fatto dal clan russo in questa edizionedel rally raid è impressionate. Alla ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - motosprint : #Dakar: #DanielSanders, dopo il brutto infortunio nella settima tappa, si è lasciato andare ad un duro sfogo sui so… - infoitsport : Dakar 2022, Franco Picco in gara per sviluppare la Fantic XEF 450 Rally -