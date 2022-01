Covid, c’è già la variante Deltacron: 25 persone in ospedale. Ma non bisogna preoccuparsi, dicono gli esperti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo Delta e Omicron arriva Deltacron, una nuova variante del Covid che, a quanto pare, non va per la leggera. Non bastava la variante Omicron che sta infettando – talvolta anche in modo serio – anche chi è vaccinato con tre dosi come l’infettivologo Massimo Galli. Ora arriva anche Deltacron che coniuga le caratteristiche delle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo Delta e Omicron arriva, una nuovadelche, a quanto pare, non va per la leggera. Non bastava laOmicron che sta infettando – talvolta anche in modo serio – anche chi è vaccinato con tre dosi come l’infettivologo Massimo Galli. Ora arriva ancheche coniuga le caratteristiche delle L'articolo proviene da Leggilo.org.

