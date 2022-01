Cosa sta accadendo nel mondo del calcio? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mi capita spesso di scrivere della mia professione, anche perché se ne parla poco e male. A dicembre per esempio abbiamo preparato un documento dal titolo ‘Professione lobbista’ sul presente e futuro, e abbiamo citato il caso della Superlega, come un’occasione di lobbying mancata, nel quale l’assenza di una strategia di lobbying ha contribuito al fallimento dell’iniziativa. Eppure l’UEFA, non brilla per efficienza, ma i 12 club dietro la proposta, lo sono stati ancor meno. Ma Aleksander ?eferin, presidente della Uefa, sostiene che tenere le antenne rizzate è stato, nel 2021, essenziale. ?eferin si è trovato nell’occhio del ciclone, prima combattendo contro la proposta di una Superlega da parte di alcuni club europei, poi a causa della richiesta della FIFA di aumentare la frequenza della Coppa del mondo, problemi che hanno raggiunto il culmine con il sorteggio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mi capita spesso di scrivere della mia professione, anche perché se ne parla poco e male. A dicembre per esempio abbiamo preparato un documento dal titolo ‘Professione lobbista’ sul presente e futuro, e abbiamo citato il caso della Superlega, come un’occasione di lobbying mancata, nel quale l’assenza di una strategia di lobbying ha contribuito al fallimento dell’iniziativa. Eppure l’UEFA, non brilla per efficienza, ma i 12 club dietro la proposta, lo sono stati ancor meno. Ma Aleksander ?eferin, presidente della Uefa, sostiene che tenere le antenne rizzate è stato, nel 2021, essenziale. ?eferin si è trovato nell’occhio del ciclone, prima combattendo contro la proposta di una Superlega da parte di alcuni club europei, poi a causa della richiesta della FIFA di aumentare la frequenza della Coppa del, problemi che hanno raggiunto il culmine con il sorteggio ...

