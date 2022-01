Assenti per Covid 650 autisti di bus | tagliate il 7% delle corse E Trenord sopprime 350 treni

Advertising

AlbertoBagnai : Il Governo intervenga con proporzionalità e ragionevolezza per tutelare i diritti dei guariti, i grandi assenti del… - AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - atm_informa : Stiamo facendo del nostro meglio per garantire il trasporto pubblico alla città, anche grazie alla disponibilità de… - barbocchia77 : RT @RescueMed: 'Chiediamo alle organizzazioni non profit, alle organizzazioni umanitarie, alle organizzazioni per i diritti umani di esamin… - fabioskyta : 1° giorno di #scuola del nuovo anno durato 0 minuti. Tutte le #maestre assenti. Complimenti a chi ha avuto 20 giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Assenti per

Corriere dello Sport

NUOVE REGOLE All'asilo basta un caso positivomandare tutta la classe in quarantena, alle elementari con un caso si va in autosorveglianza e con due in quarantena mentre alle medie e superiori ...Fino a ieri, secondo una stima dell'Associazione nazionale di presidi del Lazio, gli studentia Roma saranno 12 mila (circa 25scuola), mentreil personale scolastico si contano ...Tutti in classe dopo le vacanze di Natale, anzi no. Il rientro in presenza, previsto per oggi, in realtà non sarà per tutti. Una parte di studenti e docenti resterà a casa, ...Niente da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, battuto al giapponese Drive My Car. Ecco chi ha vinto i Golden Globe 2022 ...