Pagelle Udinese Atalanta | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 9 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Pasalic, Muriel, Malinovskyi: Becao, Molina, Nuytinck, De MaioAl termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Udinese

Calcio News 24

...00 CSKA - ASVEL 18:45 Fenerbahçe - Berlin 20:00 Panathinaikos - Maccabi Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Sampdoria - Torino 18:00 Salernitana - Lazio 20:45 Juventus -CALCIO - ......30 Milan - Spezia 20:45 Fiorentina - Genoa CALCIO - COPPA ITALIA 17:30 Lazio -21:00 ...00 Venezia - Bourg 20:45 Partizan - Hamburg Towers Visualizza Eurocup Leggi anche Ledi ...Gasperini sceglie Muriel, mentre Cioffi punta sul tandem Deulofeu-Success Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta, gara che inizierà alle 16.30 al Friuli di Udine. Gasperini punta su Muriel, ...La giornata di campionato continua con due partite: Napoli-Samp e Udinese-Atalanta. Queste sono le formazioni ufficiali dei due match in programma alle 16.30. Fabian Ruiz è in panchina, così come Poli ...