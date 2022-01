Omicron | Benevento è tra le 32 province in cui è più diffusa

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Attraversano l’Italia da Nord a Sud quasi senza soluzione di continuità, le 32nelle quali l’epidemia di Covid-19 correva più velocemente in Italia alla fine del 2021: da Lecco a Enna, sono quelle dove l’incremento dei casi raddoppiava in un minore numero di giorni e potrebbero quindi coincidere con ledove lapiù si ènelle ultime settimane dello scorso anno: lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Dall’analisi delle curve dell’incidenza di positivi nelle 107italiane nel periodo di tre settimane che termina il 2 gennaio 2022, risulta una crescita di tipo esponenziale (modulata da una ...

ROMA ? L'avanzata della variante Omicron del coronavirus sta travolgendo anche il mondo del calcio. La Lega di Serie A ha risposto ...00 Milan - Genoa CALCIO - SERIE B 20:30 Benevento - Monza 20:30 ...Attraversano l'Italia da Nord a Sud quasi senza soluzione di continuità, le 32 province nelle quali l'epidemia di Covid-19 correva più velocemente in Italia alla fine del 20 ...Ma, c'è da aggiungere sommessamente, bisogna pure far sì che questi bambini, oltre a non contagiarsi eventualmente a scuola, si sentano al sicuro negli ambienti più vissuti, familiare e di società. Pe ...