Il lessico della Gen Z spiegato dall’esperto della Crusca | “Quando non sarà più cool sarà accantonato Le Istituzioni valorizzano più l’inglese | poca cura dell’italiano”

(Di domenica 9 gennaio 2022) In questi ultimi due anni la pandemia non ha modificato soltanto le nostre abitudini sociali e lavorative, ma, spesso, ci ha obbligati ad assimilare unscientifico attraverso la fruizione di parole che hanno occupato in maniera preponderante i media tradizionali, tv, giornali, internet, e quelli più recenti come i social network. Parole come contact tracing, conference call, distanziamento sociale, didattica a distanza, coronavirus, sono entrate prima negli smartphone degli italiani, e poi nel linguaggio comune. Parallelamente, però, c’è stata l’affermazione di parole usate soltanto dalle generazioni più giovani, gli zoomer o generazione Z, nati tra il 1997 e il 2010, che prediligono canali più di moda come i social tik tok e twitch. Sono espressioni, spesso, derivanti dal registro linguistico anglofono come meme, cringe, flex, trigger, ship, crush (che sta ...