Giovanna Civitillo non balla più perché il figlio non vuole (Di domenica 9 gennaio 2022) La danza era la sua passione ma Giovanna Civitillo non balla più da anni. Ospite a Domenica In la moglie di Amadeus non si è nascosta dietro le sue scelte ma l’emozione nel parlare delle sue passioni represse ha rivelato anche le cose non dette. E’ ballando che è iniziata la sua carriera, era “La Scossa” che ha fatto innamorare pubblico e conduttore ma per amore ha messo da parte tutto. Non è pentita, confida che è felice perché il suo mondo sono marito e figlio. Una storia d’amore meravigliosa con Amadeus e Giovanna Civitillo prosegue l’intervista con il massimo della sincerità. Ammette che è per suo figlio che non balla più, perché a lui non piace vederla ballare, non glielo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 gennaio 2022) La danza era la sua passione manonpiù da anni. Ospite a Domenica In la moglie di Amadeus non si è nascosta dietro le sue scelte ma l’emozione nel parlare delle sue passioni represse ha rivelato anche le cose non dette. E’ndo che è iniziata la sua carriera, era “La Scossa” che ha fatto innamorare pubblico e conduttore ma per amore ha messo da parte tutto. Non è pentita, confida che è feliceil suo mondo sono marito e. Una storia d’amore meravigliosa con Amadeus eprosegue l’intervista con il massimo della sincerità. Ammette che è per suoche nonpiù,a lui non piace vederlare, non glielo ...

