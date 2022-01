GF Vip tutto in un'unica notte, risse e lacrime tra i concorrenti: "Altrove sareste fot***i!" (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere molto movimentato la notte dopo la puntata, in particolare l'ultima puntata è stata molto particolare: molti telespettatori se non tutti, sono rimasti delusi dal rimprovero di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip stesso, a Katia Ricciarelli. Non è stato preso nessun provvedimento drastico, quando a chiederlo a gran voce non erano solo le parti offese dalla soprano, ma anche gran parte degli utenti e telespettatori e moltissimi sponsor che di fatto hanno abbandonato la trasmissione. La cosa paradossale è che in alcuni momenti il padrone di casa ha passato del tempo difendendo Katia Ricciarelli anziché rimproverarla. Insomma, hanno usato una mano troppo morbida e il messaggio dovrebbe essere arrivato forte e chiaro: nella Casa c’è troppa maleducazione, manca il rispetto e si usa un linguaggio troppo colorito. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere molto movimentato ladopo la puntata, in particolare l'ultima puntata è stata molto particolare: molti telespettatori se non tutti, sono rimasti delusi dal rimprovero di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip stesso, a Katia Ricciarelli. Non è stato preso nessun provvedimento drastico, quando a chiederlo a gran voce non erano solo le parti offese dalla soprano, ma anche gran parte degli utenti e telespettatori e moltissimi sponsor che di fatto hanno abbandonato la trasmissione. La cosa paradossale è che in alcuni momenti il padrone di casa ha passato del tempo difendendo Katia Ricciarelli anziché rimproverarla. Insomma, hanno usato una mano troppo morbida e il messaggio dovrebbe essere arrivato forte e chiaro: nella Casa c’è troppa maleducazione, manca il rispetto e si usa un linguaggio troppo colorito. La ...

jdroad : @atollomilano @undotti E se facessimo tutto insieme ed anche altro di utile, invece? I vip influenzano (pesantement… - VikyD16 : @Corriere E in tutto ciò, mentre gli operatori sanitari fanno doppi turni e ritmi di lavoro massacranti, i vip vann… - ScarlettC777 : Trova un Vip o un personaggio politico qualsiasi in tutto il mondo che, sebbene anziano, sia morto di Covid. Le cur… - famigliasimpson : @enrick81 @carlo234556 @Tvottiano @misterf_tweets @alessio_gaudino @napoliforever89 @micene_return @CIAfra73… - zelda_legends : @grimmiegirll Passi per il GF vip, ma a tutto c'è un limite! ?? -