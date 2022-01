Coppa D’Africa 2022 oggi, calendario partite 9 gennaio: programma, orari, tv, streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo tanta attesa ci siamo: la Coppa D’Africa 2022 è pronta a partire con il suo programma ricco di sfide avvincenti in questa edizione del torneo. Nella giornata inaugurale saranno due i match in agenda, entrambi del Gruppo A: Camerun-Burkina Faso (h 17.00), con i padroni di casa subito chiamati a prendersi un successo per partire col piede giusto, e Etiopia-Capo Verde (h 20.00), match che potrebbe regalare sorprese con i capoverdiani pronti a firmare il colpaccio. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dei questa domenica 9 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo tanta attesa ci siamo: laè pronta a partire con il suoricco di sfide avvincenti in questa edizione del torneo. Nella giornata inaugurale saranno due i match in agenda, entrambi del Gruppo A: Camerun-Burkina Faso (h 17.00), con i padroni di casa subito chiamati a prendersi un successo per partire col piede giusto, e Etiopia-Capo Verde (h 20.00), match che potrebbe regalare sorprese con i capoverdiani pronti a firmare il colpaccio. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledei questa domenica 9 ...

Advertising

realvarriale : Grande prova di personalità e carattere di @sscnapoli che pur decimato da #Covid e Coppa d'Africa impartisce una le… - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - Ketsuana_Grande : RT @sscnapoli: ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore,… - diavolista : @Pirichello Pare abbia detto che torna dalla coppa d Africa e sistema tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa D’Africa Coppa d’Africa dalla A alla Z, 24 nomi da tenere d’occhio La Gazzetta dello Sport