Sinead O’Connor | morto il figlio 17enne Shane

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tragico lutto per la cantante irlandese. E’infatti a 17 anni il. A darne la notizia è stata la stessa cantante attraverso i social. “Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali– ha annunciato su Twitter la cantante – la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena ed ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Ti amo tanto. Per favore, stai in pace”. Ildella cantante, che nel 2018 ha cambiato il suo nome in Shuhada’ Davitt, èdue giorni dopo la denuncia di scomparsa. Lo scrive il Guardian aggiungendo che “ilera scomparso da Newbridge, nella contea di Kildare, ed è stato visto ...