Roma e Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 10 gennaio 2022: i dati sul monitoraggio aggiornati (Di sabato 8 gennaio 2022) Da quasi una settimana il Lazio è in zona gialla e la Regione continuerà a stare in questa 'fascia di colore' anche per i prossimi sette giorni. Non ci sarà nessun cambio, nessuna zona arancione, anche se l'Assessore D'Amato non ha escluso questo 'salto', che significherebbe tornare indietro e fare i conti, ancora una volta, con misure restrittive. Lazio (ancora) in zona gialla Lieve calo di contagi nel Lazio. Dopo gli oltre 16.000 positivi di mercoledì e gli oltre 14.000 del giorno dell'Epifania, ieri nella Regione si sono registrati quasi 12.000 casi, con l'incidenza che però è in aumento a 820 per 100 mila abitanti. Stabile, invece, il valore Rt che è a 1.06. Parametri che faranno sì che il Lazio resti ancora in ...

