Peste suina africana | Centinaio | Intervenire subito

Peste suina africana, Centinaio (Lega): Intervenire subito per fermare diffusione ed evitare danni – "Bisogna prendere decisioni urgenti ed evitare così che la Peste suina africana si propaghi. Sarebbe un danno incalcolabile sia per i nostri allevamenti sia per la sicurezza alimentare". Con queste parole il senatore Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Agricoltura della Lega, commenta il rinvenimento a Ovada, in Piemonte, di un cinghiale colpito da Peste suina africana. "Senza provvedimenti tempestivi si corre il rischio di pesanti ripercussioni vista l'alta contagiosità e mortalità della malattia. Si tratta di un'emergenza che si unisce a quella della ...

